華邦電去年每股虧0.29元 估利基DRAM下半年供需平衡

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（中央社記者張建中新竹6日電）華邦電2023年營運虧損，歸屬母公司淨損新台幣11.46億元，每股虧損0.29元。總經理陳沛銘預期，今年下半年利基型DRAM可望回歸供需平衡。

華邦電下午舉行線上法人說明會，公布去年營運結果。華邦電2023年總營收750.06億元，減少20.65%，毛利率30%，下滑16個百分點，歸屬母公司淨損11.46億元，每股虧損0.29元。

陳沛銘說，隨著升息告一段落，通膨被控制，經濟及個人消費習慣將逐步回歸正常，記憶體產業將步入新一波成長循環，AI是主要動能。

陳沛銘預期，單層寫入式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）及利基型動態隨機存取記憶體（DRAM）可望於2024年下半年達到供需平衡，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）下半年市況相對保守。

他表示，4G DDR3市況不健康，不過，預期可望逐步好轉，利基型DRAM價格應很快會有突破性成長，華邦電出貨量將陸續增加，第1季營收應可優於2023年各季水準。

陳沛銘說，華邦電45奈米製程NOR Flash及20奈米製程DRAM產品皆開始貢獻業績，其中，20奈米製程良率已超過80%。

因應需求成長，華邦電高雄廠月產能將於第2季擴增至1.4萬片規模。2023年資本支出127億元，2024年將達174億元，增加37%。（編輯：張均懋）1130206