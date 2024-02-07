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高雄創業投資大賽 新創有機會獲千萬優惠貸款

2024/2/7 16:37
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（中央社記者林巧璉高雄7日電）為協助新創公司對接市場，高雄市政府舉辦「高雄創業投資DEMO DAY」大賽，報名至26日，入選團隊可享進駐高市新創場域1年免租金、最高可申請千萬優惠貸款等。

高雄市政府經發局發布新聞稿表示，活動邀請多家知名創投及企業策略投資機構參與投資評估，本次投資DEMO DAY更增設總額新台幣100萬元商業驗證補助經費。

經發局長廖泰翔表示，為了打造高雄友善的創新創業生態環境，鼓勵創新科技與在地產業合作，經發局先後成立「DAKUO數創中心」、「KO-IN智高點」及「大港創艦」等創新創業基地，整體培育空間超過3000坪，更媒合在地業者「以大帶小」發展新創生態系。

本次特別與國內各大創投及早期天使投資人合作「高雄創業投資DEMO DAY」，讓資本市場有機會以股權投資方式投資優秀團隊，也同步祭出許多資源，包含總額100萬的POB商業驗證獎金、進駐新創場域1年免租金優惠、申請1000萬額度的優惠貸款，期待透過這次競賽，讓資本市場看見更多優秀新創團隊，也讓高雄新創環境更加完善。

廖泰翔強調，去年透過KO-IN與DAKUO基地營運輔導單位「誠研創新」串接多家創投公司，陸續協助新創公司「埃爾思科技」、「競零再生科技」及「遠鴻生物科技」等取得早期市場資金，總投資額超過1億元。

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國內知名創投達盈管顧副總經理滕曉峯表示，高雄創業投資DEMO DAY是一個創舉，一次邀集全國優秀新創提案，提供創投最有效率的看案評估模式，公司很有興趣參與並將積極評估合適個案來投資加速，歡迎國內有心募資成功團隊踴躍報名。

經發局表示，「高雄創業投資DEMO DAY」邀請第一線具備投資實績的天使投資人、國內創投代表、中大型企業策略投資經理人，以及專精於併購與財務輔導的專家群擔任評審團，將給予參加團隊最真實、最接地氣的投資評估意見反饋。（編輯：陳仁華）1130207

#高雄市政府經發局
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#高雄市
#廖泰翔
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