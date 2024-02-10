承載家族記憶美味 建大董事長楊啟仁分享彰化好味道

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（中央社記者賴言曦台北10日電）「我吃過無數外國美食，還是故鄉小吃最可口」，建大輪胎董事長楊啟仁接受中央社專訪，說到推薦美食，率先想到家鄉彰化的招牌小吃肉圓；但除了肉圓，一間飄香三代的米苔目，更是延續家族記憶的美味。

建大輪胎創辦人楊金豹是教職出身，1962年在彰化創立輪胎廠建大，到楊啟仁是第二代，2018年接棒哥哥楊銀明擔任董事長，他原本負責美國分公司，長達40多年定居海外。對他來說，路邊攤小吃是記憶故鄉的載具，談到美食，楊啟仁自有一方天地。

但說起肉圓，楊啟仁不只談美味，也說記憶，「員林有一間肉圓，早年從路邊小攤販起家，老闆是我父親楊金豹當老師時期的學生」。

時光荏苒，這間承載父親記憶的肉圓攤已經由第三代接手，難能可貴的是口味依舊不變，以米漿和蕃薯粉混合製成的外皮，經低溫油炸後口感Q彈，內餡是傳統赤肉，淋上帶點甜味的米漿，再配上一碗貢丸菜頭湯，楊啟仁說，「這是最標準的吃法」。

若肉圓還不能滿足胃口，鄰近的米苔目小攤也是楊啟仁從小吃到大的好味道。燙熟的米苔目或油麵，加上油炸後浸在滷汁中熬煮的「爆豬皮」，淋上肉燥、韭菜、豆芽菜，入口的不僅是美味，還有和父親一起飽餐一頓的美好記憶。

「我的3個小孩從美國回來，阿公（楊金豹）也會帶他們去吃」，如今隨著第四代陸續誕生，楊啟仁也接棒父親的角色，成為牽著孫兒去吃米苔目的阿公，一個街邊小攤變小店，已成為建大家族代代相承的美味。

除了乘載家族記憶的美食小吃，楊啟仁也有自己的口袋名單，例如溪湖的羊肉爐、彰化市區甜點店的蛋黃酥、水晶蛋糕及桂圓糕，從鹹食到甜食，楊啟仁就像美食家，談起食物話匣子大開，如數家珍。

楊啟仁開玩笑說，從美國返台之前，「一定要餓好幾餐，準備裝這些食物」，台灣美食就像母語，「吃了那麼多，還是覺得故鄉食物最親切」。（編輯：張良知、林淑媛）1130210