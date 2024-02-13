壽險新約保費探17年新低 業者樂觀看今年雙位數反彈

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（中央社記者謝方娪台北13日電）在投資型保單及利變型保單買氣雙衰夾擊下，2023年壽險業新契約保費失守新台幣7000億元大關，下探近17年新低。不過，壽險業樂觀預期，在美國可望降息等4大因素支撐下，今年新契約保費可望出現雙位數成長。

根據壽險公會最新統計，2023年壽險業新契約保費收入（加計認列在負債項下收入）僅6713.68億元，年減13.1%，不僅連2年衰退，且均呈雙位數衰退。2023年全年壽險業新契約保費收入跌破7000億元大關，下探近17年新低。

壽險公會分析，投資型保單新制2023年7月上路，投資標的、撥回機制、加值回饋等新規定對投資型保單銷量有衝擊；另壽險公司宣告利率調整幅度保守，與客戶對美國升息後宣告利率調漲期待仍有差距，導致客戶保持觀望或轉作其他資金用途，也讓傳統型保單初年度保費呈現衰退。

不過，展望今年，有本土及外商壽險公司均樂觀預估，今年壽險業新契約保費收入有望谷底反彈，擺脫衰退命運，且可望一舉出現雙位數成長動能；主要有4大因素支撐，包括低基期效應、美國有望降息、資本市場可望回穩及南山人壽獲准重返投資型保單市場等。

一家壽險高層表示，隨美國今年有望降息，銀行理專從推美債、基金等商品，可望轉回推保險商品，銀保通路銷售動能有望回溫。他提到，美國降息估有助利變型保單買氣，另投資型保單與資本市場連動性高，市場多看好台股今年延續多頭行情，有助投資型保單銷量。

另一家壽險高層觀察，南山人壽已在今年1月獲金管會核准重新開賣投資型保單，估對今年投資型保單市場將有提振效應，進而帶動今年整體壽險業新契約保費收入。

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產險業方面，在火險、水險、航空險及車險等皆締造亮眼投保成績下，2023年產險業簽單保費收入達2437.4億元，年增10.63%，簽單保費收入改寫歷史新高。

一家產險高層預估，在車險、旅平險等買氣帶動下，今年產險業簽單保費估將持續呈現成長，成長率可望落在5至10%區間。不過，他提到，目前觀察一般傳產業對今年上半年景氣看法偏向保守，若傳產進出口下滑，可能影響貨物運輸險等相關險種投保。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1130213