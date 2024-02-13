5G結合地方特色文化 數位部推走春新體驗

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（中央社記者蘇思云台北13日電）數位部數位產業署攜手台南跟高雄市政府，透過5G科技結合地方文化特色推出展演。數位部表示，春節期間有月津港燈節、龍崎光節空山祭、永恆聖母院穿越時空沉浸式VR之旅等，邀民眾體驗數位走春行程。

數位部今天發布新聞稿指出，傳統文化不僅可以透過不一樣的角度進行演繹，還可以結合數位科技，強化民眾對文化的體驗。

例如，數產署跟高雄市政府合作推出「永恆聖母院」穿越時空沉浸式VR（虛擬實境）之旅，運用5G技術完整呈現巴黎聖母院的重生與永恆，透過5K高解析度打造出多個時代巴黎聖母院與周邊環境場景，配合VR頭戴顯示裝置引領遊客體驗穿梭時空，並結合實景娛樂技術，同時容納多人進行走動式VR體驗。

此外，曾獲德國紅點設計大獎的台南月津港燈節，已是地方的年度活動盛事之一。今年度台南市政府在數產署計畫支持下，邀在地數位藝術創作者，導入5G技術並結合AR（擴增實境）、光標籤定位等數位科技，運用鹽水原生植物元素打造出夢幻虛擬展品「漫月幻池塔」。

有最美山林燈節之稱的龍崎空山祭，在數產署5G計畫支持下，由台南市政府攜手台灣國寶文化「霹靂布袋戲」，導入360度視角的6K高畫質攝影、串流多層次異體拼接LED螢幕，在山林間打造新的展演模式，塑造傳統文化與數位科技融合的沉浸式感官體驗，將展演到2月18日。

數產署也跟台南市政府合作將5G場館升級，在左鎮化石園區推出古生物AI互動體驗及古生物長廊AR，讓民眾彷彿回到數千萬年前，可跟恐龍等古生物互動。

數產署指出，透過推動「地方特色整合5G應用與落地計畫」，跟地方政府協作運用數位科技結合在地文化特色或場域，創造跨領域的應用案例，讓民眾感受到數位科技帶來的趣味。（編輯：翟思嘉）1130213