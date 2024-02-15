本業轉投資雙挹注 統一、統一超1月營收亮眼

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（中央社記者何秀玲台北15日電）統一企業今天公布1月營收為新台幣586.6億元，年增27.7%，創歷年新高；統一指出，除食品本業挹注外，轉投資統一超商、統一中控和馬口鐵廠統一實業表現亮眼，帶動母公司成長。

統一去年完成併購台灣家樂福，鞏固在台灣零售業龍頭地位，也挹注營收表現；此外，統一食品本業也受惠春節前拉貨動能強勁，帶動統一營收向上。

其中，統一轉投資統一超1月營收為278.93億元，年增4.8%，創歷年同期新高，並改寫歷史單月次高紀錄。

統一超轉投資事業中，包括菲律賓7-11、統一速達（黑貓宅急便）、上海7-11、浙江7-11等均表現亮眼，挹注整體營收成長。

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馬口鐵廠統一實受惠於春節前需求大增，1月營收33.96億元，年增50.02%。

統一今年動作頻頻，今年1月董事會通過授權，擬透過持股100%子公司凱友投資向持有韓國熊津食品20.68%股權股東，提出股權收購要約，擬將持股提升至100%；統一2月初投資Yahoo（雅虎）台灣電商業務，先認購Yahoo台灣發行2500萬美元可轉換公司債，不排除與Yahoo台灣在電商有進一步商業合作。（編輯：張良知）1130215