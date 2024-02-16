4大動能 貿聯-KY2024年營收將重返成長軌道

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（中央社記者曾仁凱台北16日電）連接器大廠貿聯-KY去年營收新台幣509.03億元，較前年下滑5.13%，罕見出現衰退。展望今年，貿聯-KY董事長梁華哲樂觀預估「今年會比去年好」、「下半年優於上半年」，整體營運可望呈現逐季成長態勢。

梁華哲表示，消費性PC市場因庫存整理，從2022年下半年就開始出現下滑，影響公司2023年整體表現，今年雖然變數還是很多，但有信心貿聯-KY今年營運應該會比去年好，下半年表現會勝過上半年。

貿聯-KY總經理鄧劍華補充表示，貿聯-KY今年有4大成長動能，包括受惠AI應用火熱，高效能運算（HPC）成長相當強勁，快速滲透市場，貿聯-KY供應HPC包括內部線、外部線和電源線等多種連接線材，營運將受惠。

另外，貿聯-KY進入更高階的智慧家電次系統產品市場，為公司帶來新的挹注，還有半導體等資本設備市場從谷底回升，以及醫療、工廠自動化等機器人相關產品持續成長，都將為公司今年營運注入動能。

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貿聯-KY也積極調體質，強化供應鏈運作，降低庫存水位，至2023年第3季，公司的庫存水位比2022年同期降低13%，預期今年庫存調整將回歸正常水平。

另外貿聯-KY也進行營運資本優化，2023年光是前3季，公司的自由現金流高達31億元，創下歷史紀錄，也遠高於2022年全年的14億元。公司打算利善用強勁的現金流，逐步降低負債比，並優化資本結構，並推動擴廠等各項重大投資。（編輯：林淑媛）1130216