化解地緣政治風險 貿聯-KY揮軍布局印尼巴淡島

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（中央社記者曾仁凱台北16日電）為了化解地緣政治風險，連接器大廠貿聯-KY持續強化落實「4X4」布局計畫，貿聯-KY透露正在印尼巴淡島（Batam）興建新廠房，預計今年第3季完工，未來可與新加坡廠和馬來西亞廠搭配，組成東南亞陣線。

貿聯-KY總經理鄧劍華分析，包括美中關係、俄烏戰爭和以巴衝突，現在全世界地緣政治風險居高不下，全球經濟從過去的全球化走向碎片化，過去企業到海外設廠可能是為了關稅，但現在因地緣政治要求和限制，變成不得不然。

貿聯-KY董事長梁華哲表示，貿聯-KY很早就到墨西哥設廠，前兩年再設置墨西哥二廠，生產車用低壓線束、充電槍、車用高壓線等。但他坦承，因為美中貿易戰，大家突然一窩蜂跑到墨西哥設廠，包括人力等很多資源都出現排擠情況，當地最近甚至傳出有人想要賣廠。

為分散風險，貿聯-KY前幾年就提出「4X4」布局規劃，持續落實強化全球布局，包括在北美、歐洲、大中華和東南亞等四大區域都有生產據點，並鎖定新能源運輸（電動車）、數據中心（高效能運算）、工業、高價值電器等四大戰略產業，為公司帶來更大的營運彈性。

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貿聯-KY持續擴廠，進行中的台南新廠預計今年第3季完工，擬打造「高頻高速研發中心」，貿聯-KY看準台灣是HPC（高性能運算）電腦的重鎮，希望建構一個園區，從設計、研發到製造，串連台灣供應鏈，提供客戶更全方位的服務。

梁華哲也透露，貿聯-KY首度揮軍印尼，正在巴淡島興建新廠房，預計今年第3季完工。梁華哲表示，巴淡島與新加坡相隔一個海峽，搭船只需90分鐘，除可支持新加坡當地開發後量產的訂單，配合客戶及其他區域轉單需求，也可與原本的新加坡廠和馬來西亞廠搭配，組成東南亞陣線。（編輯：張良知）1130216