台積電陽明股利進補 國發基金112年賺288億歷史次高

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）國發基金112年獲利出爐，大賺新台幣288.86億元，雖然不及111年291.59億元的歷史高點，但也寫下次高紀錄。展望今年，國發基金將扛起3大任務，肩負協助產業發展的重責，針對台灣重點發展產業加大投資力道。

國發基金111年全年獲利衝出291億元的新高紀錄後，去年延續好表現，在台積電與陽明海運兩隻金雞母的現金股利大進補之下，全年賺進288.86億元，遠遠優於預算數的276億元。國發基金官員表示，獲利穩健的情況下，繳庫數應有約150億元的規模。

國發基金官員說，近幾年獲利良好、資金充沛，因此國發基金有餘裕協助其他部會如經濟部、教育部的政策性方案，如半導體學院、金融學院這類重點領域研究學院的補助計畫。

隨著金龍年揭開序幕，國發基金官員也說，今年將鎖定3大工作重點，針對台灣迫切需要的重點性產業加碼投資、鼓勵新創企業發展，以及鏈結國際。

近年國發基金在推動產業國際鏈結方面，已有不少努力。國發基金官員透露，為了強化台灣與東南亞的鏈結，國發基金願意出資4成，鼓勵創投成立東南亞基金，目前已有2家創投有意願合作募集1檔東南亞基金，現在正進行民間募資，待順利募資完畢，可望比照中東歐投資基金的模式，促成台灣與東南亞的產業合作。（編輯：楊蘭軒）1130217