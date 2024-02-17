更多編輯台推薦新聞：
亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳
國際

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳

法國人看劇要配音不愛字幕 六人行辛普森家族說法語背後有原因
文化

法國人看劇要配音不愛字幕 六人行辛普森家族說法語背後有原因

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療
政治

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
旅客總損失估2000萬 品保協會：年代旅遊蓄意詐欺、願助集體訴訟
首頁 / 產經

開工紅包發50元禮券挨轟 宅配通：是請員工喝咖啡

2024/2/17 17:20（2/17 17:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北17日電）宅配通遭工會控訴，送貨基層司機平均年終僅新台幣1萬元，開工紅包只有50元超商禮券；宅配通今天透過聲明回應，開工50元為依慣例請員工喝咖啡，年終獎金是依規定提撥基準與百分比發放，並無任何改變。

宅配通工會日前在臉書（Facebook）粉絲專頁「我們是宅配通員工」發布貼文指出，宅配通年終獎金只發20.5天，且用底薪來算，基層司機只拿到平均1萬元的年終獎金，基層員工與主管幕僚年終比例失衡，且「高層完全不重視基層的感受」，開工紅包只有50元超商禮券，「這種羞辱性的紅包，不如不要發」。

工會進一步指出，過去不斷主張公司應合法給付加班費，但公司拖延整整2年，且規避勞動檢查，針對積欠的千萬元加班費，在協商會議上也是能拖就拖。

為此，工會分別提出加碼年終與紅包、取消延長收件公告、給付員工積欠的加班費、徹底進行改革並改善薪資待遇與勞動環境、週日還給員工家庭休假日等5點主張。

宅配通今天發布聲明回應，宅配通年終獎金制度行之有年，採績效分潤原則，每年依獲利提成固定比例發放，但因後疫情時代加上大環境影響，整體宅配市況趨緩，營收獲利較2022年衰退，但公司仍秉持照顧員工原則，依規定提撥基準與百分比發放年終獎金，並無任何改變。

針對開工紅包部分，宅配通表示，開工50元請喝咖啡，是依慣例在農歷春節過後，向參與開工的員工表示祝福，人人都有，取其好彩頭的本意；至於工會訴求部分，之前公司與工會間已經大部分達成共識，這次有未經討論的項目，宅配通將秉持一貫善意，再與工會討論形成共識。（編輯：張均懋、張良知）1130217

延伸閱讀
長榮機師春節、清明不罷工 勞資達4共識最高每月加薪1.35萬元高鐵工會不滿年終喊罷工 總經理：爭取最高獎金員工控70億營收卻沒年終 無印良品：淨利未達標調查：8成5企業發年終獎金 金融業平均1.93個月奪冠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.23