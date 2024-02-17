開工紅包發50元禮券挨轟 宅配通：是請員工喝咖啡

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（中央社記者賴言曦台北17日電）宅配通遭工會控訴，送貨基層司機平均年終僅新台幣1萬元，開工紅包只有50元超商禮券；宅配通今天透過聲明回應，開工50元為依慣例請員工喝咖啡，年終獎金是依規定提撥基準與百分比發放，並無任何改變。

宅配通工會日前在臉書（Facebook）粉絲專頁「我們是宅配通員工」發布貼文指出，宅配通年終獎金只發20.5天，且用底薪來算，基層司機只拿到平均1萬元的年終獎金，基層員工與主管幕僚年終比例失衡，且「高層完全不重視基層的感受」，開工紅包只有50元超商禮券，「這種羞辱性的紅包，不如不要發」。

工會進一步指出，過去不斷主張公司應合法給付加班費，但公司拖延整整2年，且規避勞動檢查，針對積欠的千萬元加班費，在協商會議上也是能拖就拖。

為此，工會分別提出加碼年終與紅包、取消延長收件公告、給付員工積欠的加班費、徹底進行改革並改善薪資待遇與勞動環境、週日還給員工家庭休假日等5點主張。

宅配通今天發布聲明回應，宅配通年終獎金制度行之有年，採績效分潤原則，每年依獲利提成固定比例發放，但因後疫情時代加上大環境影響，整體宅配市況趨緩，營收獲利較2022年衰退，但公司仍秉持照顧員工原則，依規定提撥基準與百分比發放年終獎金，並無任何改變。

針對開工紅包部分，宅配通表示，開工50元請喝咖啡，是依慣例在農歷春節過後，向參與開工的員工表示祝福，人人都有，取其好彩頭的本意；至於工會訴求部分，之前公司與工會間已經大部分達成共識，這次有未經討論的項目，宅配通將秉持一貫善意，再與工會討論形成共識。（編輯：張均懋、張良知）1130217