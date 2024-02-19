隱形眼鏡新兵望隼最快3月上市 今年推新品衝業績

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（中央社記者何秀玲台北19日電）隱形眼鏡製造商望隼今天舉辦上市前業績發表會，預計最快今年3月掛牌上市。望隼總經理石安表示，今年在中國、日本和台灣將推新產品，可望帶動營收成長；美國市場在調整行銷策略後，盼創造另一個成長引擎。

望隼主要業務為研發、製造及銷售拋棄式隱形眼鏡，並承接國內外隱形眼鏡品牌商ODM業務，產品銷售區域營收占比以中國61%、日本34%為主要市場，台灣市場占比5%；美國與歐洲已陸續完成藥證申請及上市銷售，將研擬策略持續擴大布局。

望隼2023年營收為新台幣25.77億元，年增40.47%；前3季營收為17.66億元，稅後純益3.78億元，年增85.2%，每股純益（EPS）為7.25元。

石安指出，為保持營運成長，每1至2年推出新品，除了三明治夾層製程法的美瞳片，領先市場開發出來的濾藍光鏡片及已上市的運動專用隱形眼鏡外，布局矽水膠材質鏡片、近視矯正鏡片、散光鏡片、多焦鏡片等差異化產品，以逐步推升營運。

目前望隼科技在產能擴張規劃下，2024年上半年月產能上看5265萬片，為618購物節提前準備。

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望隼兩大核心競爭力包括新產品開發能力及智能製造能力，2024年台灣將推出二代濾藍光鏡片、日本將推出特殊光學鏡片、中國上半年將推出高保濕材料鏡片等新產品，可望帶動2024年營收成長；望隼智能製造能力擁有全自動生產線，並應用AI進行品質檢測和智能辨識等。

望隼2021年以專為棒球或衝浪等戶外運動設計的運動型日拋隱形眼鏡產品，切入美國市場；由於美國需要處方箋才能購買隱形眼鏡，目前正在研擬行銷策略，希望創造出另一個營運成長的引擎。（編輯：張良知）1130219