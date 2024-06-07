望隼5月營收創同期新高 亨泰光寫同期次高

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（中央社記者何秀玲台北7日電）隱形眼鏡雙雄望隼、亨泰光5月營收雙報喜。望隼受惠日本及中國客戶因應備貨需求的訂單回流，創歷年同期新高；亨泰光因國內診所通路銷售業績持續提升，及亞太地區市場業務快速成長，創下歷年同期次高。

望隼5月營收為新台幣2.6億元，年增37.72%；今年前5個月營收12.8億元，年增49.46%，單月和累計營收雙創同期新高。

望隼指出，受惠耕耘日本及中國市場有成，望隼的代工市占率持續攀升，望隼今年營收表現較去年同期有顯著躍升。

亨泰光今天公告5月營收達5897.9萬元，年增3.32%，創同期次高。亨泰光表示，大陸銷售受消費景氣疲軟影響，不過5月營收仍年增3.32%，主要因耕耘診所通路有成，台灣市場以產品技術門檻較高的角膜塑型片（俗稱OK鏡）為主要研發產品，以及護理產品銷售金額持續增長。

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亞太地區在品牌效益助攻下，業績呈現跳躍式成長，5月馬來西亞業績年增破11%，亞太其他地區銷售業績更較去年同期大幅成長2倍以上，此外澳洲子公司也開始貢獻營收。

亨泰光表示，拓展亞太地區布局是重要發展策略之一。馬來西亞子公司今年5月OK鏡銷售業績年增約18%，目前正進行硬式隱形眼鏡護理產品的取證作業，預計2025年第3季取得產品註冊證後，可望進一步推升OK鏡、高透氧硬式隱形眼鏡（RGP）及護理產品的套裝銷售業績。（編輯：張均懋）1130607