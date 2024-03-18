望隼掛牌上市掛牌大漲8成 布局矽水膠產品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北18日電）隱形眼鏡製造廠望隼科技今天掛牌上市，承銷價每股180元，早盤以306元開出，最高衝至333元，至11點30分股價來到324元，漲幅80%。

望隼總經理石安表示，旗下矽水膠隱形眼鏡2022年底已於台灣上市銷售，大陸、日本、美國等市場亦可望於今年底前完成取證，明年可明顯貢獻營收。

望隼主要業務為研發、製造及銷售拋棄式隱形眼鏡，並承接國內外隱形眼鏡品牌商ODM業務，產品銷售區域營收占比以中國61%、日本34%為主要市場，台灣市場占比5%。

據望隼科技公布112年度財報，營收新台幣25.72億元，稅後純益為5.62億元，年增79.6%，每股純益（EPS）10.77元，營收、獲利和EPS皆創下歷年新高，擬配發現金股利3.57元。

望隼科技今年前2個月累計營收為5.41億元，年增63.4%，受惠台灣、日本、大陸代工訂單需求提升，營運同步轉強。

石安表示，與同業相比，望隼科技優勢在於專注新產品研發、智能製造、大陸工廠就近服務。

研發方面，公司每1至2年推出新品，布局矽水膠材質鏡片為近年發展重點。智能製造部分，望隼科技在製程改善與自動化生產加持，隱形眼鏡良率達9成以上，毛利率因此大幅提升。

他說，面對大陸市場需求，在交貨期、供貨彈性存在優勢，不須繳納產品進口關稅，亦沒有跨境運輸成本，具競爭優勢。（編輯：張均懋）1130318