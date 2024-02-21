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匯市放量連4貶 新台幣探1個月低點

2024/2/21 18:36（2/21 18:44 更新）
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新台幣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者羅元駿台北21日電）今天台股三大法人賣超台股99.44億元，匯市也放量續貶，今天新台幣兌美元收盤31.525元，貶3.3分，台北及元太外匯市場總成交金額20.21億美元。

今天台股下跌78.85點，外資、投信同步賣超，而匯市受外資持續匯出影響，新台幣兌美元走貶，開盤價為31.48元，盤中貶值觸及最低31.541元，並以31.525元作收，農曆年後連續4個交易日收貶，寫下1個月來盤中新低紀錄，前低為1月19日的31.55元。

外匯交易員分析，今天匯市交易量大，外資資金匯出，有二個可能原因，持續海外投資布局，與部分台股獲利了結匯出；另國內金融業者資金出走，持續布局海外股債。

外匯交易員表示，市場根據昨天的經驗，今天出口商也在31.500元關卡拋售美元，但明顯匯市美元需求大於供給，讓新台幣承壓續貶。

根據央行統計數據，今天其他亞洲貨幣對美元升貶幅度，日圓上升0.15%、韓元增加0.22%、人民幣增加0.15%，新台幣則減少0.1%。

匯銀人士表示，人民幣受到政策而有所支撐，加上日前中國寧波靈均基金遭懲處，並稱長期看好中國股市，顯示中國官方提振經濟的力道。至於新台幣並無呈現特別弱勢，仍維持在一定的波動範圍，後續市場仍呈觀察整理格局。（編輯：黃國倫）1130221

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