財部：去年邊境查獲仿冒品市值近7億 3C產品占大宗

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（中央社記者張璦台北21日電）財政部關務署今天指出，去年在邊境查獲仿冒品數量逾8萬7000件，侵權市值近新台幣7億元，其中包含3C產品超過3萬件，化妝品逾2萬件，服飾約1萬1500件，壯陽藥犀利士（Cialis）等藥品則有將近9500件。

財政部關務署今天表示，為杜絕侵害智慧財產權的貨品進出國境，海關積極執行邊境查緝，民國112年在邊境查獲侵害智慧財產權案件共326案，其中進口323案，占總案件量99.08%。

關務署說明，海關近年緝獲的仿冒品多以「快遞方式」進口，依據統計，112年於海、空運快遞貨物專區緝獲的侵權案件共292案，占全年度案件量89.5%，而緝獲仿冒商品類別以3C產品、化妝品、服飾及藥品為大宗。

關務署進一步指出，112年查獲仿冒品數量逾8萬7000件，侵權市值逾6億9000萬元；其中，蘋果無線耳機等3C產品超過3萬件，化妝品也有逾2萬件，NIKE襪子、愛馬仕T-shirt等服飾約1萬1500件，壯陽藥犀利士（Cialis）等藥品有將近9500件。

關務署表示，緝獲的仿冒商品多為日常生活使用商品，這類仿冒品如果流入國內市場，不僅損害消費者權益及健康，影響合法廠商經營成果，也破壞台灣國際形象。

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關務署說明，為防杜侵權貨品輸出入國境，海關除應用風險管理機制加強查核來自高風險地區及廠商的貨物外，也積極與權利人合作，定期舉辦真仿品辨識講習，增進關員的查緝知能與仿冒品辨識技巧，同時強化與其他執法機關的橫向聯繫，定期參與跨部會保護智慧財產權協調會報，透過情資交換與意見交流，共同提升查緝成效。

關務署表示，落實智慧財產權保護向來是政府重要施政目標，查緝仿冒盜版品，保障合法打擊非法，是海關執行邊境管制的責任與義務，將持續精進關員專業知能，杜絕仿冒及盜版品進出國境，確保邊境安全，提升公平國際貿易環境。（編輯：張均懋）1130221