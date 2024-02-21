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處分85萬股Arm股票獲利逾18億 台積電：回收成本

2024/2/21 19:55（2/21 20:21 更新）
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台積電21日代子公司TSMC Partners公告，以每股119.47美元處分85萬股安謀股票，交易總金額1.02億美元，獲利約新台幣18.2億元。（中央社檔案照片）
台積電21日代子公司TSMC Partners公告，以每股119.47美元處分85萬股安謀股票，交易總金額1.02億美元，獲利約新台幣18.2億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹21日電）台積電今天代子公司TSMC Partners公告，以每股119.47美元處分85萬股安謀（Arm）股票，交易總金額1.02億美元，獲利5800萬美元（約新台幣18.2億元）。台積電表示，主要是回收成本，並無進一步釋股計畫。

台積電指出，這次處分Arm股票保留盈餘影響數約5800萬美元，不影響損益。處分後仍持有111萬股Arm股票，持股比重約0.1%；以20日收盤價計，持股金額1.35億美元，並無進一步釋股計畫。

軟銀集團旗下的半導體設計與軟體公司Arm於2023年9月在那斯達克掛牌上市，初次公開募股（IPO）定價每股51美元。台積電當時斥資近1億美元，參與Arm的IPO，取得約0.2%股權。

Arm掛牌交易首日以56.1美元開出，當日大漲24.68%，收63.59美元；不過隨後股價走勢震盪，最低下探46.5元。今年在人工智慧（AI）題材發酵下，股價衝高至164美元，20日回落至121.77美元。（編輯：張良知）1130221

#Arm
#那斯達克
#台積電
#安謀
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