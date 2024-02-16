彭博：AI助漲 台積電有望重返全球市值前十大

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（中央社紐約16日綜合外電報導）在對人工智慧（AI）的樂觀情緒推動下，台積電市值昨天隨股價飆升大漲420億美元（約新台幣1兆3100億元），有望重新躋身全球10大最有價值公司之列。

彭博報導，在美國晶片大廠輝達（NVIDIA）下週公布業績之前，投資人紛紛湧入人工智慧處理器晶片關鍵供應商台積電。台積電昨天的股價在台北飆升近8%，市值來到5750億美元，全球排名第13。

這使得台積電的市值與美國晶片大廠博通公司（Broadcom Inc）和電動車商特斯拉（Tesla Inc）等公司只有近600億美元差距，並得以讓台積電在2020年短暫名列全球市值前十大之後、有望重新躋身全球前十大俱樂部。

由於人工智慧帶來的樂觀情緒，自去年9月底以來，台積電股價已上漲超過30%，並且還有進一步上漲的潛力。這家蘋果公司（Apple Inc.）和輝達的主要晶片製造商的高層1月說，在智慧手機和運算需求復甦的跡象下，他們預計本季將恢復穩健成長。輝達將於美國時間2月21日公布的財報可能會提供另一個催化劑。

台積電市值昨天大漲420億美元，市值超過支付巨頭Visa公司（Visa Inc）。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師查爾斯．岑（Charles Shum）說：「台積電股價的飆升反映投資人對人工智慧技術未來成長前景的樂觀情緒。」他還說：「台積電是輝達人工智慧晶片最重要的供應商。」

不過，並非所有因素都表明台積電將進一步反彈。最近的上漲使台積電處於超買區域，這是技術障礙。任何人工智慧領域出現問題或是輝達獲利令人失望，都可能導致台積電股價下跌。

但是台積電有很多粉絲。跨國金融服務機構摩根士丹利（Morgan Stanley）上調台積電的目標價，並預測市場將提高其預估值。根據彭博彙編的數據中，在市值超過200億美元的全球半導體製造商中，台積電也擁有最高的推薦共識等級。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130216