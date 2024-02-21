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強化健康產業發展 佳格參與永悅健康B輪募資

2024/2/21 20:44
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（中央社記者何秀玲台北21日電）食品大廠掀起強攻健康保健潮，老牌食品廠佳格今天宣布，參與鴻海創辦人郭台銘所投資的數位健康品牌「H2U永悅健康」B輪募資，要強化健康產業生態系的發展。

擁有桂格、得意的一天、天地合補、福樂等品牌的佳格食品表示，策略性投資「H2U永悅健康」B輪募資，是希望支持預防醫學與健康生活產業，未來期望與H2U永悅健康攜手合作，提供全齡族群的健康服務。

H2U永悅健康B輪募資是由韓國醫檢集團SCL（Seoul Clinical Laboratories）策略領軍，佳格食品、偉喬生醫、上奇科技等法人參與B輪募資，總募資金額突破1000萬美元。

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佳格指出，去年5月成立永續發展委員會、10月成立永續發展處，推動綠色行動、永續供應鏈、投入永續產品與包材研發等多項業務。

佳格旗下福樂保久乳為第一家完成全紙吸管替換的台灣在地乳品廠，吸管飲用完畢後，可進入廢紙回收系統，可年減13噸塑料。佳格並調整集團包材採購思維，已完成紙箱再生紙添加比例達95%，並擬將無法回收的積層包材改以單一可替換材質取代，期能達成100%再生物料使用。（編輯：張良知）1130221

#佳格
#郭台銘
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