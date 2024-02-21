中華信評：紅海危機僅短期助益 下半年運價可能下跌

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（中央社記者蘇思云台北21日電）中華信評今天表示，近期紅海危機事件，只會為台灣貨櫃航運業者獲利帶來短期助益，並示警運能長期過剩的影響；預期如果未來沒有發生其他重大干擾事件，運價費率可能會自今年下半年開始下跌。

中華信評今天發布新聞評論，葉門青年運動武裝組織反抗軍自2023年底以來發動的攻擊持續增加，已經造成貨櫃航運供給產生瓶頸，導致各主要服務航線的海運運價費率大幅上升。雖然貨櫃航運業者的獲利可在短期內獲得支撐，但紅海航運情況恢復後，運能長期過剩對於航運業的影響不太可能因此減少。

中華信評企業評等部門分析師陳宛暄表示，運價費率自疫情期間的歷史高點大幅修正後，萬海航運跟陽明海運2023年獲利大幅下滑，近期海運運價費率的上漲，應可為2家業者帶來短期獲利。

不過，貨櫃船舶今年供給幾乎確定會嚴重過剩，運價費率不太可能達到疫情期間的高峰。

萬海航運與陽明海運如同其全球同業，已將亞洲前往歐洲、地中海與美國東岸的服務航線繞行到較遠的好望角航線，避免遭受襲擊。

中華信評表示，萬海跟陽明在船舶調度上維持彈性，並及時調整航線以避免服務中斷。儘管短期的供給挑戰可為運價提供支撐，但目前貨櫃航運供需緊張的情況不太可能持續。

中華信評預估，今年貨櫃航運的總運能將成長7%至9%，需求僅成長2%至4%，預期若未發生其他重大干擾事件，運價費率可能自今年下半年開始下跌。

由於亞洲區間航線的供需情況更加平衡，中華信評預期今年萬海稅息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）利潤率，應可從2023年11%至13%的低點恢復到今年的15%至17%。不過，萬海跨太平洋航線較弱的成本結構與定價能力恐限制利潤率。

考量到占陽明海運總營收逾7成的遠洋航線運能過剩的情況可能更嚴重，中華信評預期，2024年陽明海運的EBITDA利潤率應與去年大致持平，維持在14%至16%間。

中華信評指出，儘管2家公司獲利能力面臨壓力，但2021年到2022年間2公司營運表現非常強勁、累積高現金部位，預期2公司今年應可繼續維持淨現金部位。（編輯：張均懋）1130221