輝達報喜台積電大漲14元 台股漲逾200點創歷史新高

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（中央社記者江明晏台北22日電）AI晶片大廠輝達季報優於市場預期，刺激盤後股價漲逾7%，台股今天指數早盤大漲逾200點，上攻至18881點，刷新盤中新高，台積電上漲14元，至695元，AI概念股強彈。

至9時10分，加權指數上漲179.9點，至18856.21點，早盤高點至18881.77點，刷新盤中歷史新高點紀錄。代表中小型股票的櫃買指數早盤漲0.66%。

輝達（NVIDIA）會計年度第4季每股盈餘4.93美元，年增765%，預測本季營收年增逾2倍，大幅優於市場預期，帶旺台股今天氣勢，晶圓代工廠台積電早盤漲14元，至695元，漲幅約2%；AI概念股緯創、廣達、技嘉漲幅約5%。（編輯：楊蘭軒）1130222