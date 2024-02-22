期交所店頭集中業務獲美國CFTC豁免註冊為結算機構

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台灣期貨交易所今天宣布，14日取得美國商品期貨交易委員會（CFTC）核發豁免註冊為美國結算機構（Exempt DCO），期交所成為全球第5個獲得CFTC核發Exempt DCO的結算機構。

期交所發布新聞稿指出，期交所在2022年9月已取得CFTC核發店頭衍生性金融商品集中結算的1年期暫時性監管豁免（No-Action Relief），去年9月再次獲得延展，在暫時性的監管豁免規範下，美系金融機構可透過期交所，進行店頭衍生性商品集中結算。

期交所指出，取得Exempt DCO永久性認可，可降低美系金融業者面對法令遵循的不確定性、確立美系金融業者持續參與台灣店頭集中結算的管道。

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期交所指出，從2022年7月店頭集中結算業務開業至今，期交所接續取得國際金融監理機構認可，除美國CFTC核發暫時性監管豁免與Exempt DCO資格外，2022年12月取得歐洲證券及市場管理局（ESMA）認可為歐盟境外第3國集中結算機構（TC-CCP）。

去年10月期交所由日本金融廳核可為新台幣IRS合格結算機構，擴展台灣店頭集中結算業務的發展範圍，此外，期交所持續積極向其他國家申請合格集中結算機構資格（QCCP）認可。（編輯：郭無患）1130222