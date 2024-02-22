越南實施全球最低稅負 專家籲台商團體戰爭取補助

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）越南2024年起實施全球最低稅負制，衝擊在地台灣電子科技廠。專家認為，台企可透過「團體戰」影響越南補助政策的制定；越南則要加強基礎建設、人才政策來持續吸引外資。

越南確定從2024年起實施全球最低稅負制，對合併營收達7.5億歐元的跨國企業課徵15%稅率的「補充稅」。這意味，越南先前的稅負優惠將大打折扣，對近年來赴越投資的台灣電子科技業者衝擊甚鉅。

KPMG安侯建業駐越南合夥會計師陳家程表示，各國都在推行全球最低稅負制，包括日本、韓國等越南主要的外資來源國皆於2024年開始實施，越南不可能把徵稅主權讓給別人，這是越南新政上路的大背景，並非針對台商。

他觀察，台商自1980年代後陸續投資越南，這一階段多為中小企業，營收可能未適用全球最低稅負制的標準；再者，當時越南所承諾的租稅優惠迄今都已到期，因此幾乎沒有影響。

陳家程指出，然而，2018年美中貿易戰開打後，許多台灣電子科技廠赴越南布局，這些企業的規模較大且才剛在享有越南承諾的租稅優惠，因此成了越南推行全球最低稅負制時受衝擊的主要族群。

越南為了減少全球最低稅負制上路後對外資的衝擊，研擬推出補助政策，並制定補助門檻與標準。陳家程認為，台商應該思考如何影響越南政府，透過「團體戰」的方式爭取補貼，讓自己能夠落到官方的補助政策中。

全球最低稅負制在越南上路後，少了租稅優惠，對外資的吸引力將會降低，在實務上，目前許多半導體業者在前進東南亞時，已開始考慮越南以外的其他據點，包括周邊的泰國、馬來西亞等。

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陳家程表示，為了維持投資吸引力，越南可以從加強基礎建設著手，像是去年缺電的問題已困擾企業；此外，政府的行政效能、一致性、透明度都還可以再提升，這些都會左右外資投資意願。

最後，越南雖有龐大的年輕勞動力，但專業、技術人才不足的問題也正考驗著越南。陳家程說，越南目前可先透過外籍員工、專家來彌補人才缺口，因此在工作證的申請應盡量給予便利，藉由彈性的人才政策吸引、留住外資。（編輯：韋樞）1130222