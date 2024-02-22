鋼市可望持續增溫 中鴻3月內銷每噸漲300元

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（中央社記者賴言曦台北22日電）中鴻今天開出3月內銷及4月外銷盤價，3月內銷熱軋、冷軋及鍍鋅產品每噸漲新台幣300元；4月外銷盤價依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

針對這次調漲，中鴻說明，總體來看，當前煉鋼成本保持高檔，中國指標鋼廠寶鋼於農曆春節前開出漲盤，顯示鋼市有望持續增溫；考量節後邁入傳統開工季，預計下游需求將陸續釋出，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，這次盤價溫和調漲。

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觀察鋼鐵產業供需情況，中鴻表示，世界鋼鐵協會（worldsteel）統計，去年12月全球粗鋼產量為1.357億噸，年減達5.3%；另據中國鋼鐵工業協會數據顯示，今年1月下旬粗鋼日均產量為201.66萬噸，較1月中旬下降3.69%，顯示鋼鐵供給整體保持低檔。

中鴻指出，近期多國製造業採購經理指數（PMI）呈現回升，除美國、南韓、東協重返擴張，歐元區也連續3個月改善，加上中國房地產「白名單」專案融資落實，皆有利鋼鐵需求穩定復甦。（編輯：張良知、趙蔚蘭）1130222