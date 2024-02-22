2023年國銀對中小企業新增放款4831億元 超標達成

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（中央社記者謝方娪台北22日電）金管會統計，2023年12月國銀對中小企業新增放款新台幣767億元，創當年單月新高，推升2023年全年國銀對中小企業新增放款達4831億元，相比年度新增放款目標3800億元，達標率127%。

金管會今天公布，截至2023年12月底止，本國銀行對中小企業放款餘額已達9兆7664億元，全年國銀對中小企業新增放款4831億元，對比2023年度新增放款目標3800億元，達成率127%，亦即超標達成目標。

若單看2023年12月，國銀對中小企業新增放款767億元，為當年度單月新高。金管會銀行局副局長林志吉分析，12月單月國銀對中小企業新增放款金額，占全年新增放款金額近16%，單月增額相對較高，推斷是年底期間，中小企業為今年春節預先備貨，帶動經濟活動趨於活絡。

2023年全年國銀對中小企業新增放款4831億元，雖然超標達成，但全年增額為近4年新低，林志吉解釋，2023年全年國銀對中小企業新增放款金額相對近年水準下滑，並非不正常現象，主要是前3年有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情特殊因素，紓困優惠貸款拉抬中小企業借款動能。

2023年對中小企業放款增額前3大銀行，依序為台北富邦銀行增加717億元、華南銀行增加706億元、彰化銀行增加556億元。其中，北富銀因2023年4月合併日盛銀，有加計原日盛銀對中小企業放款餘額近315億元在內。

另一方面，2023年對中小企業放款減額前3大銀行，依序為第一銀行減少42.6億元、京城銀行減少38億元、星展（台灣）銀行減少37億元。

林志吉提到，一銀對中小企業放款餘額下滑，主因比較基期、即2022年底對中小企業放款餘額為史上最高峰，加上升息墊高借款成本，有企業戶還款所致。

展望今年國銀對中小企業新增放款目標，林志吉表示，目前尚在研議中，金管會已請銀行公會調查各銀行看法及預期，期程上，希望能在3月和經濟部完成討論，再盡快送至行政院備查。（編輯：張若瑤）1130222