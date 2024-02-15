2023年刷卡額衝破4兆元年增近2成 創歷年新高

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（中央社記者謝方娪台北15日電）嗶經濟漸夯，金管會今天公布，2023年全年非現金支付交易金額達新台幣7.27兆元，其中信用卡刷卡額貢獻近4.2兆元，全年刷卡額首見超越4兆元、改寫歷年新高，年增率近2成。

金管會統計，截至2023年12月底止，國內32家信用卡發卡機構總流通卡數達5812萬張，月增16萬張，總有效卡數達3777萬張，月增13萬張，平均活卡率近64.99%，月增0.05個百分點。

2023年12月刷卡額為3457億元，月減210億元，主因11月為百貨檔期高峰，大型發卡行相關簽帳金額較高，加上有個別銀行保費入帳日期延後至今年1月，導致2023年12月刷卡額低於11月，但總計2023年全年刷卡額仍達4兆1860億元，年增6958億元，增幅19.94%。

金管會銀行局副局長林志吉分析，2023年刷卡額衝破4兆元，改寫歷年新高，觀察2023年月簽帳額有逐漸變高的趨勢，過去月簽帳額達2500億元即算高，以2023年而言，月簽帳額要達到3000億元才算高，全年僅2個月簽帳額低於3000億元。

林志吉指出，不管是為了享受延遲給付或相關優惠紅利等，民眾已逐漸習慣使用信用卡支付，尤其是繳所得稅月份，簽帳金額均特別高，也顯示民眾養成刷卡繳稅習慣。

展望今年，林志吉說，不敢斷言簽帳金額一定會優於2023年，主因2023年簽帳金額有固著性因素、也有臨時性因素影響，比方2023年迎來疫後爆發性旅遊潮，帶動交通、旅遊類刷卡支出均較往年高，但今年是否會延續此熱潮，還有待觀察。

金管會同步公布非現金支付統計，2023年全年非現金支付交易筆數達69.12億筆，年增26.6%，非現金支付交易金額達7.27兆元，年增17.8%，首破7兆元大關。（編輯：趙蔚蘭）1130215