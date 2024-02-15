更多編輯台推薦新聞：
印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多
國際

印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

2023年刷卡額衝破4兆元年增近2成 創歷年新高

2024/2/15 21:16（2/15 21:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北15日電）嗶經濟漸夯，金管會今天公布，2023年全年非現金支付交易金額達新台幣7.27兆元，其中信用卡刷卡額貢獻近4.2兆元，全年刷卡額首見超越4兆元、改寫歷年新高，年增率近2成。

金管會統計，截至2023年12月底止，國內32家信用卡發卡機構總流通卡數達5812萬張，月增16萬張，總有效卡數達3777萬張，月增13萬張，平均活卡率近64.99%，月增0.05個百分點。

2023年12月刷卡額為3457億元，月減210億元，主因11月為百貨檔期高峰，大型發卡行相關簽帳金額較高，加上有個別銀行保費入帳日期延後至今年1月，導致2023年12月刷卡額低於11月，但總計2023年全年刷卡額仍達4兆1860億元，年增6958億元，增幅19.94%。

金管會銀行局副局長林志吉分析，2023年刷卡額衝破4兆元，改寫歷年新高，觀察2023年月簽帳額有逐漸變高的趨勢，過去月簽帳額達2500億元即算高，以2023年而言，月簽帳額要達到3000億元才算高，全年僅2個月簽帳額低於3000億元。

林志吉指出，不管是為了享受延遲給付或相關優惠紅利等，民眾已逐漸習慣使用信用卡支付，尤其是繳所得稅月份，簽帳金額均特別高，也顯示民眾養成刷卡繳稅習慣。

展望今年，林志吉說，不敢斷言簽帳金額一定會優於2023年，主因2023年簽帳金額有固著性因素、也有臨時性因素影響，比方2023年迎來疫後爆發性旅遊潮，帶動交通、旅遊類刷卡支出均較往年高，但今年是否會延續此熱潮，還有待觀察。

金管會同步公布非現金支付統計，2023年全年非現金支付交易筆數達69.12億筆，年增26.6%，非現金支付交易金額達7.27兆元，年增17.8%，首破7兆元大關。（編輯：趙蔚蘭）1130215

延伸閱讀
銀行局：OTP視同金融卡密碼 防詐需強化消費者認知防盜刷 中信、一銀信用卡1年未消費將停卡台灣平均每人擁1個電支帳戶 街口加一卡通市占近半聯卡中心擬推動診所收信用卡 目標讓刷卡消費占比破4成日本旅遊怎麼換日幣最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.23