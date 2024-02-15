國銀助攻6大核心戰略產業 2023年放款餘額達標147%

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（中央社記者羅元駿台北15日電）政府持續推動6大核心戰略產業，加速產業升級轉型。根據金管會統計，去年全年國銀針對6大核心戰略產業放款餘額為7兆2348億元，達成2023年度成長目標3000億元的147%，前5大承作銀行皆為公股行庫。

行政院2021年5月核定「6大核心戰略產業推動方案」，鎖定資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等6大產業，力拚台灣產業轉型、提升產業競爭力。

銀行局副局長林志吉表示，為與6大核心戰略產業建立長期夥伴關係並協助取得營運資金，金管會自2022年推動「獎勵本國銀行辦理6大核心戰略產業放款方案」，鼓勵國銀在風險控管下，積極辦理授信業務。

根據金管會統計，第2期獎勵放款方案至2023年底截止，國銀對6大核心戰略產業放款餘額達新台幣7兆2348億元，與2022年12月底放款餘額相比增加4403億元，並達成2023年度成長目標3000億元的1.47倍。從2022年3月底實施以來，放款餘額增加1兆3154億元，顯示獎勵方案對於國銀放款成效佳。

相比過去21個月的放款成長金額，以民生及戰備產業的8782億元居冠，綠電及再生能源6683億元居次，第3則為資訊與數位3640億元。

根據金管會數據統計至2023年底，放款餘額前5大皆為公股行庫，依序是台銀7711.8億元、合庫銀6550.4億元、華南銀5967.6億元、第一銀5540.3億元、兆豐銀5429.2億元；民營銀行則是玉山銀4029億元及富邦銀3091億元擠進前10大。

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林志吉表示，針對國銀的獎勵措施主要為優先考量或是申請後自動核准，例如分支機構申請遷入雙北、高雄申請後自動核准或是營業場所外自動化服務設備調整的寬放獎勵等。

金管會表示，2024全年為獎勵放款方案的第3期，今年計畫目標仍在研議當中，預計在去年3000億的成長基礎上調整，最晚3月底前公布，金管會也持續鼓勵國銀辦理6大核心戰略產業放款，創造有利產業發展的融資環境。（編輯：林淑媛）1130215