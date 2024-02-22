為台積電設廠培育人才 德國首批30名實習生陸續抵台

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（中央社記者劉千綾台北22日電）台積電赴德國設廠，為培養半導體人才，招收德國學生來台實習。薩克森邦科技處駐台辦事處處長金郁夫今天證實，部分學生已抵台，首批共30名學生3月初來台後，將先到台大修課4個月，再前往台積電台中廠受訓實習。

德國經濟辦事處今天舉辦「2023/2024年德國商業信心調查報告」發布記者會，台積電赴德設廠進度備受關注，薩克森邦科技處駐台辦事處處長金郁夫（Josef Goldberger）受訪表示，由德國政府出資，首批規劃會有30名學生來台上課、受訓。

至於首批德國學生何時抵台，金郁夫表示，已有9名學生上週抵達台灣，由於近期是德國的大學期末考，其餘21名在完成考試後，將於3月初抵台。

課程設計方面，金郁夫說明，首批學生將前往國立台灣大學修課4個月，之後再到台積電台中廠學習，由於台積電德國廠和台中廠製程類似，希望透過培訓計畫，培養德國半導體人才；他透露，第2輪將擴大合作的學校對象。

經濟部去年核准台積電赴德設廠，根據台積電規劃，將在德國德勒斯登設置12吋晶圓廠，製程節點為16/28奈米成熟製程，目標於2024年下半年建廠，於2027年底開始生產。

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金郁夫表示，電動車大廠特斯拉近年在布蘭登堡邦（Brandenburg）建廠，是在非常短期時間內建立大型工廠，面對台積電赴德設廠進度，他相信德國也做得到，但坦言仍非常具有挑戰。

台積電去年8月正式宣布，與羅伯特博世、英飛凌和恩智浦計劃共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（ESMC），為培養半導體人才，德國薩克森邦（Sachsen）政府、德勒斯登工業大學（TU Dresden）、台積電簽署半導體人才培育計畫協議，規劃每年派遣100名學生到台灣學習、受訓。（編輯：林克倫）1130222