台股盤中高檔震盪 19000點得而復失

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（中央社記者賴言曦台北23日電）輝達（NVIDIA）財報報喜，帶旺美股22日收紅，激勵台股今天早盤大漲近160點，高點至19012.38點，隨著部分AI概念股拉回修正，指數盤中漲勢收斂，萬九大關得而復失。

輝達會計年度第4季每股盈餘達4.93美元，年增765%，預測本季營收年增逾2倍，大幅優於市場預期，激勵台股今天開高，指數早盤上揚近160點，一舉攻上19012.38點，續創台股盤中歷史新高點，盤中指數漲勢收斂，19000點得而復失。

截至10時55分，台股加權指數上漲99.3點，至18952.08點，成交金額約新台幣2546億元；代表中小型股票的櫃買指數盤中上漲0.43%，電子股漲0.84%，金融股跌0.08%，電機機械、化學工業類股強勢，盤中漲逾1%。

觀察盤面個股，晶圓代工廠台積電今天開盤強勢收復700元大關，高點至703元，盤中漲勢收斂，700元得而復失；半導體設備商家登買氣湧現，盤中漲逾9%。

AI概念股盤中漲跌互見，奇鋐翻黑，廣達、緯穎、技嘉則有買盤支撐，雙鴻、緯創股價震盪，在平盤上下遊走。

熱塑性聚氨酯（TPU）機能布暨成品廠八貫去年每股稅後淨利（EPS）7.52元寫下新高紀錄，每股將配發現金股利5元、股票股利每股1元，合計擬分配股利每股6元，配發率達8成，今天獲資金青睞，盤中漲逾8%。

分析師王兆立接受中央社電訪時分析，輝達財報正面消息持續發揮效應，激勵台股早盤攻上萬九大關，但電子權值股前波漲高，市場追加力道收斂，資金轉向落後補漲的中小型個股輪動，但從成交量來看，指數仍有一定支撐，市場氛圍仍偏正向。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130223