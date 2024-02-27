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違規執行全委投資決策 時間投顧總經理遭停職1年

2024/2/27 17:15
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（中央社記者謝方娪台北27日電）金管會發現，時間投顧李姓總經理商請離職人員登錄全權委託投資經理人，實際全委投資決策由總經理執行，總經理違反不得兼任全委投資經理人規定，金管會今天重罰時間投顧新台幣120萬元、李姓總經理停職1年。

時間投顧於2014年4月17日成立，實收資本額9000萬元，營業項目為投顧及全權委託投資，2021年營收為280餘萬元，截至2023年11月15日止僅17名客戶，規模相對不大。

金管會發現，時間投顧李姓總經理商請王姓離職人員登錄全委投資經理人，但實際全委投資決策由李姓總經理執行，即李姓總經理有違規兼任全委投資經理人之實，且王姓離職人員同意他人使用自己業務人員名義執行業務、時任全委部門吳姓主管未盡監督之責，均有違規。

針對時間投顧總經理違反不得兼任全委投資經理人規定、公司未配置適足適任業務員、未指派符合資格條件的人員代理、公司內控制度設計及執行未具有效性，金管會決議開罰時間投顧120萬元並記警告。

人員方面，有3人遭金管會予停職處分，包括李姓總經理遭停職1年、王姓離職人員遭停職半年、時任全委部門吳姓主管遭停職1個月。

金管會證期局主秘尚光琪說明，金管會檢查局先前對投信辦理金檢，看到與此案有關的蛛絲馬跡，後續進一步調查了解，進而發現此案。

尚光琪指出，時間投顧未盡善良管理人注意義務及忠實義務、未本持誠實信用原則執行業務，明顯已影響公司業務正常執行，金管會此次開罰120萬元，為相對重罰。（編輯：張均懋）1130227

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