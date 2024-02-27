助力機器人理財業務 金管會修法簡化自動再平衡規定

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（中央社記者謝方娪台北27日電）若機器人理財投資到境內外ETF等須透過券商下單的標的，當投顧要執行自動再平衡交易，投顧及券商依規必須二度取得客戶同意，金管會修法簡化程序，未來若簽訂3方契約，客戶同意由投顧執行自動再平衡交易，投顧及券商後續不必再重複取得客戶同意。

自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）又稱「機器人理財」，是指應用大數據分析提供客戶投資理財建議的顧問服務，金管會統計，截至今年1月底止，共18家投顧或銀行開辦機器人理財，資產規模達新台幣75.88億元，累積客戶數達17萬9544人。

金管會2023年11月公布「證券商管理規則」第37條及「證券商負責人與業務人員管理規則」第18條修正草案，簡化投顧執行自動再平衡交易作業規範，隨2個月預告期滿，外界並無表達意見，新規將正式上路。

根據原先規定，客戶委託投顧進行機器人理財時，若有投資境內外ETF等須透過券商執行買賣交易的標的，當投顧要為客戶執行自動再平衡交易，投顧及券商均必須再取得客戶同意，流程相對繁複，有投顧業者因此透過監理門診向金管會提出建言。

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金管會證期局主秘尚光琪今天在例行記者會說明，金管會採納業者意見完成修法，未來針對投顧、客戶與券商共同簽訂3方契約，客戶接受投顧由電腦系統自動為客戶執行機器人理財自動再平衡交易後，當涉及境內外ETF等須透過券商執行買賣交易的標的時，投顧及券商不必再重複取得客戶同意。

目前僅阿爾發投顧與永豐金證合作，客戶委託阿爾發投顧進行機器人理財的投組清單有涵蓋海外有價證券，阿爾發投顧目前共推薦18檔境外有價證券做為再平衡投組清單標的，截至今年1月底止，阿爾發投顧投資人數則達1001人，待業者完成建立相關內控機制，即可依新規簡化流程。（編輯：張若瑤）1130227