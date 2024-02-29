傳LINE Pay有意併購 一卡通聲明無此規劃

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）業界傳聞連加網路（LINE Pay）有意併購一卡通；一卡通公司今天聲明澄清表示，並無與連加網路併購或交易的規劃，一卡通公司與連加網路長期為商業夥伴，將持續支付應用生態商務合作。

一卡通公司今天發布聲明稿表示，一卡通公司現並無與連加網路商業股份有限公司併購或交易規劃。一卡通公司與連加網路長期為商業夥伴，雙方將持續支付應用生態的商務合作，為使用者服務。

一卡通公司表示，持續推動業務發展，iPASS MONEY用戶數已突破620萬，使用場域遍及全台達51萬個據點，是唯一具有完整橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳的支付工具。

一卡通公司表示，一卡通公司近日因應一卡通10週年，發布「一卡通綠點」新服務，一卡通在電支及儲值卡服務上不斷投入資源，持續創新，積極發展應用及布建生態系，以期提供使用者更優質的產品和服務。

一卡通公司指出，一卡通公司將繼續深化中央、地方政府合作，透過多面向的業務連結，以電子支付帶動智慧城市的整合，推動永續社會環境，並持續賦能予政府、商戶及使用者。

一卡通公司表示，感謝各界關心和支持，公司將繼續努力，協助政府及合作夥伴數位轉型及服務優化，成為金融科技（FinTech）產業創新領導品牌。（編輯：陳清芳）1130229