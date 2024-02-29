東台攜陽程赴泰國參展 下半年泰國訂單可期

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）工具機廠東台精機今天起攜手自動化廠陽程科技參加泰國電路板暨電子智慧製造展，東台指出，去年底與德國控制器廠西伯麥亞（SIEB-MEYER）在泰國共同設立技術服務中心，今年下半年訂單可期，業績看翻倍成長。

東台下午透過新聞稿指出，今天起至3月2日在泰國曼谷國際貿易展覽中心（BITEC），參展泰國電路板暨電子智慧製造展，此次與自動化廠陽程科技聯展，展示全廠自動化無人工廠解決方案。

東台說明，因應地緣政治影響，電子產業在亞洲生產基地逐漸轉移東南亞，東台首次與陽程科技攜手合作參加泰國電路板暨電子智慧製造展。

展望東南亞市況，東台表示，東台在泰國設立子公司已久，去年底宣布和德國控制器廠西伯麥亞在泰國共同設立技術服務中心，就近支援當地客戶，共同推進東南亞市場，預估今年下半年訂單可期，業績可望翻倍成長。

東台也積極布局人工智慧（AI）伺服板和載板設備，鎖定台灣、東南亞和印度市場，主要客戶在東南亞擴產，預估今年上半年逐步完工，今年第2季至第3季電路板設備可逐步供貨並挹注營收。

東台指出，此次參展六軸數控電路板鑽孔機搭配陽程自動搬運設備AGV，鎖定無人工廠汽車板、伺服板和載板應用。（編輯：翟思嘉）1130229