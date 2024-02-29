AI及春節備貨效應 1月工業生產指數年增15.98%
2024/2/29 16:10（2/29 17:01 更新）
（中央社記者劉千綾台北29日電）經濟部今天公布1月工業生產指數91.83，年增15.98%，製造業生產指數為91.68，年增16.63%，擺脫連續19個月史上最長衰退紀錄，主因為人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求挹注，以及農曆年前備貨效應。
經濟部統計處今天公布1月工業與製造業生產指數概況，資訊電子產業方面，電子零組件業年增10.73%，結束長達16個月的負成長，主因12吋晶圓代工受惠AI與高速運算等應用拓展而增產。
電腦電子產品及光學製品業則受惠AI應用及雲端資料服務需求暢旺，加上手機鏡頭訂單成長，年增35.30%。（編輯：張均懋）1130229
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