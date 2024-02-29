佑全藥品擬3月下旬掛牌上櫃 承銷價暫定每股65元

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（中央社記者何秀玲台北29日電）佑全藥品預計今年3月下旬掛牌上櫃，暫定承銷價每股65元。總經理文德蘭在媒體交流會中表示，今年店數預估成長10%至15%，目標180家，並布局樂齡商機、拓展加盟店，今年營運有望比去年好。

佑全藥品於2009年成為優盛醫學集團子公司，第二大股東與第三大股東，分別是生達化學製藥及富邦媒。

佑全藥局旗下擁有佑全保健藥妝、健康人生藥局及札幌藥粧3大通路品牌，通路數量分別為127家、17家、16家，2023年底合計為160家門市；另外，在家樂福採取寄銷方式成立店中店專櫃，目前有35個櫃點。

以營收占比來看，佑全保健藥妝營收占比最高，達到7成，再來依序是札幌藥粧、健康人生藥局。文德蘭表示，今年店數希望成長10%至15%，預計達180家，北、中、南部與花東地區都會布點。

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另外，文德蘭說，未來將持續布局樂齡商機，已開設專門販售輔具樂齡門市62間，並與雲林縣政府合作於西螺設立全台首間C級巷弄長照站藥局，服務65歲以上長者，提供老年照護服務，也與逾24家長照機構合作提供藥事服務。

她表示，今年將發展加盟店，何時會有第一家加盟店時間還不確定；另因彰濱物流倉庫一倉已不敷使用，二倉預計在今年底動工，有望在明年底啟用。（編輯：張良知）1130229