愛爾達預計3月下旬創新板上市 今年OTT貢獻放大

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（中央社記者吳家豪台北29日電）新媒體業者愛爾達預計3月下旬於創新板數位雲端產業類股掛牌上市，董事長陳怡君今天宣布，今年夏天將轉播2024巴黎奧運，連續4次取得夏季奧運台灣區媒體總代理業務。

陳怡君今天出席媒體交流會表示，隨著觀眾收視習慣轉向新媒體平台、巴黎奧運掀起運動賽事熱潮，今年OTT串流影音業務的貢獻度有望高於去年。

展望未來營運，陳怡君說，愛爾達將攜手中華電信，打造台灣領先的運動轉播平台。其次，愛爾達將運用超過230萬戶的粉絲基礎，透過一般例行性運動賽事轉播例如NBA、MLB打好基礎，提升收視率、廣告、OTT訂閱和電商購物等效益。

陳怡君指出，未來愛爾達也將透過異業結盟，整合人工智慧（AI）技術提升轉播品質，例如利用AI即時生成短片的能力，以及透過AI視角產生趣味分析，創造新的粉絲群。

愛爾達成立於2000年，主要從事數位內容業務及媒體廣告託播2大類業務，自2008年起已取得5屆夏季奧運、4屆亞運及4屆FIFA世足賽轉播權。

愛爾達2023年營收約新台幣9.68億元，年減1.33%；由於毛利率從2022年的19.36%，大幅提升至2023年的35.41%，去年獲利創歷史新高，每股盈餘5.98元，大賺超過半個股本。

分析營收結構，愛爾達2023年營收以MOD分潤占比最高、達37%，轉授權暨代購占35%，OTT串流影音業務的Hami Video占比約11%，ELTA TV占比7%；去年廣告營收占7%，其他營收占2%，其他平台分潤占1%。（編輯：張均懋）1130229