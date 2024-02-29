車用需求強 華孚2023年獲利倍增創7年新高

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（中央社記者吳家豪台北29日電）機殼廠華孚今天召開董事會，公布2023年財報，因車用產品需求強勁，合併營收約新台幣57.74億元，年增38.9%；稅後淨利8.03億元，年增1.48倍，每股盈餘4.17元，年增1.28倍，為近7年新高。

華孚董事會另決議通過2023年股利分派案，擬配發每股現金股利1.68元，以今天收盤價103元計算，現金殖利率約1.63%。

華孚近年積極切入車用機構件，帶動產品組合改善及毛利率好轉，去年第4季合併營收約15.51億元，季增6.96%，年增27.12%；稅後淨利1.78億元、每股盈餘0.92元，分別年增37.18%及27.78%。

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法人分析，在全球電動車、汽車輕量化及智慧座艙趨勢下，帶動鎂鋁合金用量增加，華孚將隨客戶新車款與改款車推出，積極導入智慧座艙，加上產能增加及歐系客戶訂單明顯提升，將挹注中長期獲利成長動能。

法人指出，考量在手及開發中專案，華孚未來3到5年已有明確需求展望，並規劃相應產能，其中含山廠已於2023年12月完工，當塗廠持續興建，將發揮新廠效益。（編輯：張均懋）1130229