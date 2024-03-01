世芯去年每股純益45.47元 今年營收可望再創新高
2024/3/1 17:53
（中央社記者張建中新竹1日電）世芯-KY去年獲利創新高，每股純益達新台幣45.47元。財務長王德善預期，隨著北美客戶需求增加，及中國市場回溫，今年營運可望逐季成長，全年營收將再創新高。
世芯-KY下午舉行線上法人說明會，公布去年營運結果。受惠北美客戶人工智慧（AI）晶片出貨強勁，及整合元件製造（IDM）客戶AI晶片年底出貨升溫，世芯-KY去年營收創新高達9.78億美元（約新台幣304.81億元），增加112.5%，
世芯-KY去年歸屬母公司淨利33.25億元，同創新高，每股純益45.47元；董事會決議每股配發22.71元現金股利，以今天收盤價4340元計，殖利率約0.52%。
展望今年，王德善表示，第1季雖有農曆年長假影響，不過，客戶需求依然熱絡，季營收仍可望優於去年第4季，全年並將逐季成長。
王德善指出，北美最大客戶需求超乎預期，IDM客戶新產品也將開始出貨，此外，中國客戶委託設計業務開始回溫；期望未來營運可望逐年成長30%水準。（編輯：楊凱翔）1130301
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