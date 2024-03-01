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小摩港台5000億美元託管業務 路透：外包匯豐和渣打

2024/3/1 18:14
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（中央社香港1日綜合外電報導）國際投行摩根大通發言人表示，已經選擇由匯豐控股和渣打銀行分別營運香港及台灣的地方託管業務。摩根大通在港台的地方託管業務客戶資產價值超過5000億美元。

路透社報導，世界第三大全球性託管銀行摩根大通（JPMorgan Chase）發言人指出，摩根大通已決定把香港和台灣的地方託管業務分別外包給匯豐控股（HSBC）及渣打銀行（Standard Chartered）。這項交易案的財務細節暫不得而知。

不願具名的兩位知情人士透露，摩根大通目標是於今年底之前完成讓這兩家銀行接手相關業務。

匯豐控股證券服務全球負責人郝斯威爾（Fiona Horsewill）表示，期盼在香港市場得到摩根大通委任，且進一步深化在當地的關係。

渣打銀行融資和證券服務全球負責人哈伍德-瓊斯（Margaret Harwood-Jones）說道，很高興能在一個重要亞洲巿場獲得摩根大通委任，並擴展彼此的關係。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1130301

#摩根大通
#匯豐控股
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