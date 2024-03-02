屏東好物上架日本熊本超市 台積電員工搶購家鄉味

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（中央社屏東縣2日電）屏東產品進軍日本熊本超市，縣長周春米今天赴日擔任超級試吃員，向日本民眾行銷蜜棗、果乾及牛蒡等產品，還有派駐當地的台積電員工到場採買家鄉味。

SUPER COMBO超市創立超過40年，販售食品及日常生活用品，客群以一般家庭為主，周春米今天出席上架儀式，她說，不只世界半導體龍頭台積電熊本廠帶動當地發展，屏東也要入列，向日本朋友分享屏東好物，未來會有更多產品進軍日本、積極拓展通路。

屏東縣府嚴選10家農漁畜產及加工品品牌，包括香蕉、蜜棗、檸檬磚、金桔檸檬磚、香檬汁、牛蒡加工品、果乾，生食類石斑菲力、午仔魚、台畜公司的珍珠香腸、里肌肉排及黑豬貢丸等產品，進軍SUPER COMBO超市。

台北駐福岡經濟文化辦事處長陳銘俊出席上架儀式表示，一定全力讓九州都看得到、買得到屏東農產品。

熊本縣大津町長金田英樹、SUPER COMBO超市大津店副店長森田都提到，台積電進駐後，約有200多名台灣人移居，相信這次引進台灣在地美食，可以帶來更多顧客，促進經濟發展。

有進駐台積電的當地員工及家屬，今天一早就在現場等待，他們說，聽到有台灣產品要來熊本販售非常開心，可以就近買到家鄉味，要趕快通知在熊本的台灣人都來消費。（編輯：黃世雅）1130302