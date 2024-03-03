數位領域就業金卡半年216人 軟體開發占申請6成

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（中央社記者蘇思云台北3日電）數位部數位產業署今天表示，去年中新增數位領域就業金卡後，統計到去年底共216人取得數位領域就業金卡；申請者最大宗來自軟體技術開發領域，約占整體申請數6成，未來持續向國內外業者推廣數位金卡，提升台灣數位產業能量。

就業金卡目前包含經濟、科技、教育、金融、文化藝術、數位、建築設計、法律、國防、體育、專案會商等11領域。數位部去年中增訂「外國特定專業人才具有數位領域特殊專長」，新增數位領域就業金卡，只要具有8年數位經濟相關專業經驗，不限學位或營利事業的經驗，都可以申請就業金卡。

根據國發會公布的資料，截至去年12月底，其中216人已經取得數位領域就業金卡（數位金卡），占整體累計就業金卡比例約2.4%。

數位部數位產業署指出，截至今年1月底，內政部就業金卡申請系統共受理420件數位金卡申請案，其中已有298件經數產署審查符合數位領域相關規定。

數產署官員說，數位金卡的申請領域包含軟體技術開發、電腦程式設計、電商、遊戲、資安等；其中，申請者以軟體技術開發領域為大宗，約占總申請數的6成，申請通過的類型主要是軟體技術開發、數位內容、遊戲等領域。

進一步分析申請狀況，官員指出，目前39歲以下的數位金卡申請者，約占整體申請數的7成，這也反應出國際上投入數位應用或開發的專業人才也朝向年輕化發展。

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數產署指出，盼善用國發會就業金卡機制，持續向國內外業者推廣數位金卡，希望吸引更多具備數位專長的外國專業人才來台與國內業者交流和互動。

數產署近期也修訂「數位經濟國際人才來台參與產業交流申請須知」，針對數位金卡持有人提供來台住宿、機票等補助，採實報實支方式，申請期間到今年10月底止。數產署說，希望提供政策輔助誘因，吸引更多國際數位人才，並落地跟台灣產業交流等。（編輯：林淑媛）1130303