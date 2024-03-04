國際原料價跌 豐興廢鋼、鋼筋每噸降300元

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（中央社記者賴言曦台北4日電）因應國際原料價格走跌，條鋼廠豐興本週國內廢鋼收購價、鋼筋基價每噸調降新台幣300元，型鋼產品維持平盤。

針對本週盤價，豐興回應中央社詢問時說明，國內廢鋼收購價因應國際原料價格調整，鋼筋除反映原料走勢外，南部市場上週領跌，牽動本週鋼筋盤價下跌，加速市場打底速度。

價格調整後，豐興國內廢鋼收購價每噸至1.07萬元、鋼筋每噸1.94萬元；型鋼開平盤每噸2.67萬元。

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觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼每噸跌至375美元，美國貨櫃廢鋼每噸報價跌至358美元，澳洲鐵礦砂每噸由120.85美元跌至115.7美元。

針對國際原料走勢，豐興說明，農曆春節假期過後，市場需求未恢復，導致中國鋼鐵成品庫存持續上升，牽動鋼鐵成品價格持續走跌，鐵礦砂行情下跌；但隨著春季來臨，工地用料需求將逐漸恢復正常，可望帶動市場動能復甦。（編輯：張良知、張均懋）1130304