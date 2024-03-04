更多編輯台推薦新聞：
LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史
運動

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
衛福部擬列進口原物料高風險名單 若違規立即啟動100%抽驗
首頁 / 產經

國際原料價跌 豐興廢鋼、鋼筋每噸降300元

2024/3/4 11:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北4日電）因應國際原料價格走跌，條鋼廠豐興本週國內廢鋼收購價、鋼筋基價每噸調降新台幣300元，型鋼產品維持平盤。

針對本週盤價，豐興回應中央社詢問時說明，國內廢鋼收購價因應國際原料價格調整，鋼筋除反映原料走勢外，南部市場上週領跌，牽動本週鋼筋盤價下跌，加速市場打底速度。

價格調整後，豐興國內廢鋼收購價每噸至1.07萬元、鋼筋每噸1.94萬元；型鋼開平盤每噸2.67萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼每噸跌至375美元，美國貨櫃廢鋼每噸報價跌至358美元，澳洲鐵礦砂每噸由120.85美元跌至115.7美元。

針對國際原料走勢，豐興說明，農曆春節假期過後，市場需求未恢復，導致中國鋼鐵成品庫存持續上升，牽動鋼鐵成品價格持續走跌，鐵礦砂行情下跌；但隨著春季來臨，工地用料需求將逐漸恢復正常，可望帶動市場動能復甦。（編輯：張良知、張均懋）1130304

#國際
#美國
#豐興
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.205