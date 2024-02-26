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豐興廢鋼每噸跌200元 鋼筋開平盤

2024/2/26 11:37
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（中央社記者賴言曦台北26日電）國際原物料價格持續修正，條鋼廠豐興本週國內廢鋼收購價每噸跌新台幣200元，鋼筋則因買盤觀望，本週以平盤開出。

豐興今天開出本週盤價，國內廢鋼收購價經調整後每噸至1.1萬元，鋼筋基價維持每噸1.97萬元；型鋼產品本週開平盤，每噸維持2.67萬元。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平為每噸378美元，美國貨櫃廢鋼每噸跌至368美元，澳洲鐵礦砂每噸由126.6美元跌至120.85美元。

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原料行情部分，豐興指出，農曆春節假期影響中國鋼品庫存去化進度，然而當地鋼廠仍持續生產，導致成品庫存增加，單價下殺造成鋼廠競爭壓力升高，牽動鐵礦砂價格續跌。

鋼筋方面，豐興表示，上週買盤觀望，中部鋼廠僅豐興有數萬噸成交，南部鋼廠則因上游成品鋼胚價格位處低檔，帶來低價競爭，因此本週以平盤開出，後續須持續觀察南部買盤的態度。豐興指出，以公司營運狀況來看，目前鋼筋出貨穩定良好，仍有旺季氛圍。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130226

#豐興
#美國
#鋼筋
#廢鋼
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