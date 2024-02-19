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4月起民生電價擬不分級距全漲 特高壓用戶估漲逾1成
首頁 / 產經

豐興鋼筋每噸跌300元 型鋼調漲400元

2024/2/19 15:09
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（中央社記者賴言曦台北19日電）因應國際原料價格走跌，條鋼廠豐興本週國內廢鋼收購價、鋼筋基價每噸分別下調新台幣200元及300元；型鋼產品因應同質性產品漲勢，每噸漲400元。

豐興本週國內廢鋼收購價至每噸1.12萬元、鋼筋基價每噸1.97萬元；型鋼產品因應同質性產品H型鋼漲勢，型鋼每噸漲400元、至2.67萬元，但槽鋼產品附價每噸下調400元。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼每噸跌至378美元，美國貨櫃廢鋼每噸跌至370美元，澳洲鐵礦砂每噸由127.6美元跌至126.6美元。

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豐興說明，因應國際原料價格走跌，本週國內廢鋼、鋼筋合理調整價格，以吸引買盤進場，不過撇除農曆春節假期導致工作天數減少等因素，目前鋼筋仍為旺季，出貨維持高檔；棒線產品市況有感回溫，隨著中鋼3月盤價以平高盤開出，預計第2季市況趨於樂觀。

型鋼產品方面，豐興表示，主要是近半年來，型鋼在原料漲價的過程中皆未調整價格，隨著同質性產品H型鋼在農曆年前持續調漲，本週型鋼跟漲以反映成本；另槽鋼將進入連續生產排程，因此基價調漲、附價下調以維持平盤，吸引客戶補庫存。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130219

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