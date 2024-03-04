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外資買超368億今年第3大 狂掃台積電逾5萬張

2024/3/4 19:33
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（中央社記者吳家豪台北4日電）台股今天大漲369.38點，收在19305.31點，站穩萬九大關，外資及陸資買超新台幣368.78億元，為今年以來單日第3大，加碼台積電逾5萬張，連續2個交易日回補台積電；投信買超74.39億元，加碼聯電1.41萬張最多。

期貨部分，外資台指期未平倉量淨空單較3月1日減少5480口，轉為淨多單3987口。

國泰期貨分析，台股加權指數保持在5日線、10日線和月線之上，電子類股今天漲幅2.96%，金融類股反彈收高0.07%；整體而言，籌碼面轉為偏多格局。

台股今天由電子類股扮演多頭火種，台積電衝上725元歷史新天價，網通等族群多檔個股漲停，加權指數盤中觸及19333.39點續寫新高，終場收在19305.31點，大漲369.38點，漲幅1.95%，成交值新台幣4853.83億元。

觀察外資買超排行榜，引領「月配息」風潮的指數型股票基金（ETF）復華台灣科技優息獲外資買超5.72萬張，高居榜首；大型權值股台積電、鴻海分別買超逾5萬張、2.65萬張，排在第2、3名。

其他上榜外資買超前10名的個股以ETF居多，包括國泰永續高股息、元大台灣50、燿華、正文、國泰台灣5G+、富邦特選高股息30、中信關鍵半導體。

外資賣超個股涵蓋人工智慧（AI）、金融及鋼鐵族群，前10名依序為群益台灣精選高息、仁寶、中信金、大亞、新光金、中鋼、元大滬深300正2、陽明、宏碁、第一金。

投信今天買超74.39億元，加碼前5名個股包括聯電、中信金、長榮、仁寶、東元。（編輯：楊凱翔）1130304

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