經部續投10億元補助商業服務業節能 2月開跑

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（中央社記者劉千綾台北5日電）經濟部連續2年投入新台幣10億元，提供商業服務業汰換節能設備補助，2月起開放申請；除既有的照明及空調，今年新增電冰箱、瓦斯爐及冷凍櫃等設備，補助上限拉高至50萬元，預估申請件數將破萬。

經濟部商業發展署今天舉辦「商業服務業節能設備補助」記者會，商業署長蘇文玲表示，商業部門87%碳排放來自電力使用，使用節能設備可有效降低商業部門碳排放量，今年持續提供10億元補助商業服務業汰換節能設備，並擴大補助品項範疇。

商業署表示，補助內容包括「節能設備汰換」及「系統節能專案」2種方案，針對能源設備使用較單純的店家可選擇「設備汰換補助」。蘇文玲表示，因應商業服務業多元業態需求，113年度擴大補助品項，除既有的照明燈具及空調外，再增加餐飲業常用的瓦斯爐（燃氣台爐）、電冰箱及冷凍櫃（箱），旅宿業常用的大型空氣源式熱泵熱水器等設備。

商業署說明，原則補助購置金額50%，每一業者最高可以申請50萬元的補助，每種品項另設有補助上限，例如冷凍櫃每台上限8000元、瓦斯爐每具2000元等。

至於「系統節能專案補助」，商業署指出，聚焦營業場域較大、節能設備較多元的業者，原補助對象的契約用電容量達100瓩以上，113年度放寬申請企業得以數改善地點的電號合併計算。

申請系統節能專案者須結合能源技術服務業者，導入能源監管系統及系統化改善能源耗損，確實完成改善前後基準線量測，透過能源監管系統整合相關節能設備進行系統改善，其節能率須達10%以上，原則補助執行總經費1/3，補助上限500萬元。

商業署提醒，申請業者購買節能設備的發票日期和回收日期，應介於113年1月1日至113年12月31日之間；去年申請高峰為5、6月，往後每月達約1000件以上申請，鼓勵有需求的企業提早汰換設備。

根據最新統計，今年已受理300件申請，預估暑假將達申請高峰，若經費提早用罄，補助將提早截止。

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商業署也邀請業者現場分享導入能源管理系統的成效，台灣味噌釀造文化館代表表示，空調為觀光工廠在能耗來源占比75%，透過導入EMS能源管理系統，蒐集用電數據並加以分析、監控，自動開關設備跟調節用電，降低營運壓力，評估節能率達15%，每年可節省1萬度電。

商業服務業汰換節能設備補助去年申請狀況方面，商業署表示，共核准1.6萬件設備汰換、93件系統補助，累計全年節電量達2.17億度，減少碳排11.03萬公噸，節能成效相當於285座大安森林公園吸碳量。（編輯：張良知）1130305