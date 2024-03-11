經部新增品牌企劃師能力鑑定 盼助企業形象升級

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（中央社記者劉千綾台北11日電）為加速產業人才供應，經濟部辦理iPAS產業人才能力鑑定，今年首度新增品牌企劃師，規劃5月、11月辦理2場鑑定考試，目前已獲多所大專校院及逾150家知名企業支持，盼協助培育企劃人才，提升企業品牌形象。

經濟部今天舉辦「iPAS品牌企劃師人才能力鑑定發表會」，商業發展署長蘇文玲表示，商業署一直致力推動服務業品牌海外輸出，因此近年不論在商圈、街區、糕餅、老店、餐飲等推動計畫中，皆聚焦輔導品牌定位及強化品牌魅力等工作。

蘇文玲指出，明確的品牌定位及品牌形象是打入國際市場的重要基石，希望藉由推動品牌企劃師人才能力鑑定，為台灣培育更多優秀的品牌企劃人才，協助企業塑造鮮明的品牌形象；品牌企劃師也可順應當前的AI（人工智慧）趨勢，使用智慧工具，使品牌企劃升級。

為加速培養產業跨領域且具實作能力的專業人才，經濟部表示，自民國105年起辦理iPAS產業人才能力鑑定，為了培養出來的人才可以給企業使用，縮短學用落差，加速產業人才供應，並促進企業優先面試或聘用獲證者，讓iPAS產業人才能力鑑定穩定發揮鏈結產學功能。

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經濟部說明，考量國內企業拓展國內外市場的需求，以往都是以技術類為主，本年度新增「品牌企劃師」項目，是服務業、製造業業者皆有的需求。由經濟部商業署主辦，委託全國商業總會執行，預計於今年5月、11月辦理2場的品牌企劃師能力鑑定考試。

經濟部表示，品牌企劃師人才能力鑑定獲得多所大專校院及逾150家知名企業的認同與支持，包括大葉大學、虎尾科大、亞東科大、致理科大、明志科大等學校，以及大黑松小倆口、床的世界、秀泰影城、海霸王、嶢陽茶行等企業。（編輯：翟思嘉）1130311