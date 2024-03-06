更多編輯台推薦新聞：
山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

學者：Google使用媒體內容未付費 政府應立法

2024/3/6 13:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北6日電）台大新聞研究所教授林照真今天批評，Google台灣新聞數位共榮基金首年補助的對象，雖有17家媒體，但還有5家科技公司和1所大學系所，可見共榮基金和補償新聞著作權無關，喊話Google仍須面對使用媒體內容卻未付費的議題。

Google去年3月推出「台灣新聞數位共榮基金」，未來3年內挹注新台幣3億元協助新聞產業，由數位經濟暨產業發展協會獨立管理，支持新聞產業轉型與永續經營。

國內學者今天召開線上記者會，呼籲數位平台使用新聞應付費，包括政治大學法律系特聘教授王立達、中正大學傳播學系教授唐士哲與台大新聞所教授林照真都參與。

林照真表示，近年來台灣社會不斷要求Google要像對待澳洲、加拿大一樣，對待台灣的新聞媒體。但是Google去年3月提出3年3億元的數位共榮基金方案，和澳洲的每年41億元、加拿大的每年22億元相差甚遠。

林照真說，不管是澳洲媒體議價法、還是加拿大的線上新聞法，重點在於保障新聞媒體權益，適用對象都是新聞媒體，目的在於提升新聞品質、改善記者的工作環境。

不過，林照真指出，觀察第一年獲得數位共榮基金補助的23個提案申請者背景，雖然包含17家新聞媒體和民間網路媒體，另外還有5家科技公司和1所大學系所。可見Google的共榮基金和補償新聞著作權無關，Google仍須面對長期使用新聞媒體內容卻未付費的問題，台灣仍應加快相關立法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林照真以Google的搜尋引擎為例，民眾點閱搜尋引擎上的新聞時，可以導流到新聞網站中，民眾若因此觸及廣告，媒體固然有廣告收入，Google卻可以從中獲得32%的廣告抽成。此外，Google還可以在搜尋引擎頁面中進行關鍵字廣告，為Google創造最大的廣告收入。

林照真表示，台灣媒體著作權權益嚴重受損，除了政府立法外，實在沒有其他管道可以跟跨國平台相抗衡。（編輯：張均懋）1130306

#Google
#台灣
#王立達
#林照真
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.222