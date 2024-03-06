桓鼎綠能營收占比逾半 日本儲能示範2案場已上線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北6日電）桓鼎-KY積極布局能源業務，目前綠能事業占總營收比例約51%，今年2月底已完成日本2座儲能示範案場上線運作，後續可望隨正式取得日本JIS安規認證，進一步擴大儲能牆產品業務銷售動能。

台北國際自行車展今天登場，桓鼎瞄準全球電動自行車（E-bike）市場商機，推出相關新技術產品。桓鼎總經理莊宏偉表示，近年歐洲政府加大補助電動自行車，加上能源轉型及戰爭提高交通成本，相關因素促進全球電動自行車市場成長。

電動自行車業務方面，桓鼎表示，這次在自行車展新展出可應用在電動三輪車（E-cargo）、一般電動雙輪（E-Bike）的智慧雙機，以及四電系統整合（電池、電控、電機、電子變速）等新技術，目標瞄準電動三輪車及中高階電動自行車市場，目前在荷蘭、波蘭及瑞士等地區的客戶已進行產品成車驗證，並進一步洽談業務接單進展，今年下半年可望陸續正式出貨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桓鼎過去聚焦在精密建材事業上，2020年開始積極跨入創能與儲能領域；莊宏偉表示，目前建材占集團營收約20%，營造占25%，綠能事業則已至51%，成為貢獻集團營收主力。

展望2024年，莊宏偉表示，桓鼎將持續積極擴大綠能事業版圖，今年2月底已在日本完成2座儲能示範案場上線運作，並積極申請日本JIS安規認證，同步拓展日本、台灣、英國、德國及美國等業務接單，持續增加新客戶。（編輯：楊凱翔）1130306