雲品去年每股賺2.76元 晶華前2月營收創高

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（中央社記者江明晏台北7日電）受惠跨境旅遊與宴會商機復甦，雲品2023年稅後淨利2.83億元，年增42%，每股盈餘（EPS）為2.76元；晶華受惠寒假與年節效應，前2月合併營收11.91億元，若排除停業館外餐廳，則創歷史新高。

雲品國際今天董事會通過2023年度財報，2023年度合併營收新台幣23.59億元、年增14%，稅後淨利2.83億元，年增42%，EPS為2.76元，較2022年成長25%。雲品董事會同步通過2023年盈餘分配，每股配發現金股利2元。

雲品說明，2024年1月大型外燴、住宿需求業績爆發，營收刷新同期歷史新高，並激勵全年營運，2月有圍爐宴、外帶年菜與春酒等商務聚餐加持，農曆新年假期助攻住房表現，雲品樂觀看待第1季營運穩健成長。

隨著跨境旅遊復甦，雲品指出，旗下君品酒店去年下半年國際旅客已經回升至9成，雲品溫泉酒店住房營收與住房率維持穩定成績，全年宴會接單量有望持續成長。

此外，雲品積極拓展營運版圖，委託經營事業使營業利率上升，目前共計有12處，仍有新案洽談中。

晶華在農曆新年與寒假消費需求提高，及企業尾牙春酒旺季等兩大動能的加持下，2月合併營收5.68億元，年增14.91%，若排除「泰市場」及「Just Grill牛排館」2間餐廳，因誠品信義熄燈停業的影響，則較去年同期成長19.59%。

累計前2月的合併營收11.91億元，年成長0.35%，排除以上2間館外餐廳後，則較去年同期成長3.91%，再度創歷史新高。

晶華指出，2月正值餐飲旅宿業的傳統旺季，年菜年禮今年總銷售額達6700萬元，年成長42%，除夕當天台北晶華酒店館內的餐飲業績創近1700萬元，營業額較去年成長約20%。（編輯：楊凱翔）1130307