裕隆2023年獲利創18年次高 每股賺4.63元

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）裕隆今天傍晚公布去年稅後獲利新台幣46.9億元，創18年來次高，每股基本純益4.63元，擬盈餘配發現金股利每股1.4元，現金配發率約30.2%。

裕隆董事會今天通過去年財報，去年合併營收821.2億元，是3年來高點，裕隆表示，營收年增主要來自裕融貢獻業務成長及進口車提車量提升。

裕隆去年合併毛利率35.14%，較2022年35.62%微降，去年合併營業利益85.91億元，營益率10.46%，較2022年13.11%減少約2.6個百分點，去年稅後獲利46.9億元，較2022年虧損約47億元轉盈，創2006年以來次高，去年每股基本純益4.63元。

裕隆指出，年度轉虧為盈，主要是2022年認列新安東京大額防疫保單理賠損失，去年已無影響，且有迴轉部分前期提列防疫保單理賠損失。

裕隆集團轉投資裕融企業今天也通過去年財報，合併營收415億元，稅後盈餘64億元，年獲利成長4.5%，每股稅後純益11.07元。裕融董事會也通過股利政策，決議配發現金股利6.1元，配發率超過5成。

展望今年，裕隆執行長嚴陳莉蓮日前表示，集團重頭戲是迎接納智捷（LUXGEN）n7電動車上市，期許員工發揮「一個裕隆」的團隊精神，將集團各事業體串聯成移動服務的生態系，共同為集團電動車顧客創造滿意的消費體驗。

裕隆董事會今天也決議擬配發現金股利每股1.4元，共計擬配發股東股利總計14.98億元，裕隆將於5月28日召開股東會。（編輯：楊蘭軒）1130307